Jak rozdysponowano pół miliona przekazane wojewodzie przez premiera RP na dzień sołtysa w Łowiczu [ZDJĘCIA]

Udział Mateusza Morawieckiego, premiera RP na Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu odbił się szerokim medialnym echem w kraju. W marcowym spotkaniu wzięło udział około tysiąca gości z całej Polski. Większość z nich to oczywiście sołtysi, ale do Łowicza przyjechał także minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Ardanowski.

Impreza, podczas której zagrał dla uczestników zespół Golec uOrkiestra (z koncertu wyproszono media, uznając, iż nie ma on charakteru publicznego), wywołała różne opinie. Wiele osób odebrało ją głównie przez pryzmat promocji rządu PiS w środowisku wiejskim i jeszcze przed niedzielną (17 marca) imprezą w Łowiczu czytelnicy pytali nas, na co konkretnie pójdzie ogromna kwota przeznaczona przez premiera na zjazd sołtysów. Trochę to trwało, ale udało nam się uzyskać informacje kwotowe.

Ponad 155 tys. zł przeznaczone zostało na koncert, przygotowanie stoisk dla kół gospodyń wiejskich oraz wynajem wielkoformatowego (7 m na 4 m) ekranu diodowego na prezentowanie tła i „spotów informacyjno-promujących”. Produkcja i przygotowanie tych ostatnich pochłonęły ponad 115 tys. zł.

Ponad 112 tys. zł wydano na „scenę wraz z wielkoformatowymi elementami scenografii nawiązującymi do motywów łowickich, nagłośnienie i oświetlenie sceny i hali, agregaty prądotwórcze, kontenery sanitarne zewnętrzne itp. oraz obsługa recepcyjna i szatni”.